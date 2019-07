Marítimo e Portimonense empatam a uma bola em particular

Marítimo e Portimonense empataram, esta segunda-feira, a uma bola, num jogo de pré-temporada disputado no Algarve.

A equipa de António Folha realizou o seu terceiro jogo desde o regresso aos trabalhos, depois de vencer o Wrexham, de Inglaterra, por 1-0, e ter perdido contra o Sporting de Braga, também por 1-0.

Já o Marítimo fez o seu primeiro confronto, depois de ter feito um teste contra a equipa sub-23 do clube, que venceu por 5-1. Os insulares são agora treinados por Nuno Manta Santos, que orientou o Feirense nas últimas épocas.

A equipa madeirense esteve a vencer durante quase toda a partida. Getterson abriu o marcador, aos 25 minutos, com o golo do empate a ser marcado já perto do final, aos 85 minutos, por Rómulo.