Uma estátua para o guarda-redes Girão? "Podem começar a fabricá-la"

Durante a final no Palau Blaugrana, na Catalunha, que deu o título mundial a Portugal em hóquei em patins, o guarda-redes Ângelo Girão defendeu tudo o que havia para defender.

No final do jogo, em entrevista à RTP, o capitão João Rodrigues não colocou de fora a hipótese de construírem uma estátua para o guarda-redes Ângelo Girão, que teve uma exibição irrepreensível. "Podem começar a fabricá-la", brincou o jogador português. "Quando a gente chegar fazemos uma estátua para o menino".

O guarda-redes afirmou ter ido buscar força à equipa para vencer este jogo. "Somos uma verdadeira equipa. Apesar de jogarmos uns contra os outros durante o ano, somos amigos. E isso nota-se cá dentro. Fizemos das nossas fraquezas, do cansaço, força. Eles correram imenso, meteram-se à frente de todas as bolas, as que sobraram tentei parar. Fomos enormes, acho que fomos melhores que a Argentina", disse Girão à RTP.

Hélder Nunes, que na nova época vai atuar em Espanha, ao serviço do Barcelona, disse esperar que "Portugal esteja orgulhoso" da equipa. "Um jogo que fica 0-0, pode parecer contraditório mas foi um grande espetáculo".



"Tínhamos feito história, agora estamos na história", diz o jogador. "O hóquei em patins está vivo. Portugal é isto, são estas pessoas".

Já Miguel Vieira lembra que este "foi um jogo muito complicado. Ganhar em Espanha um campeonato do mundo, nem nos meus sonhos era possível acontecer. É um sonho de menino. Somos os campeões do mundo, é o que interessa", diz.