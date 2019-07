Polícia de Hong Kong em confrontos com manifestantes em centro comercial

O protesto deste domingo, no norte de Hong Kong, terminou com violência policial, levando a cenas caóticas dentro de um centro comercial onde estão localizadas várias lojas de luxo. Várias imagens do local mostram sangue no chão e pessoas a receber tratamento.

Mais de 10 mil manifestantes encheram, este domingo, as ruas de Sha Tin, uma cidade no norte de Hong Kong, junto à fronteira com a China, exigindo a renúncia da chefe do Executivo da ilha e uma investigação sobre as denúncias de violência policial, alargando as queixas contra os líderes do território.

Segundo a AFP, a violência eclodiu brevemente durante a tarde, após a manifestação, quando os manifestantes construíram barricadas, causando um impasse de horas com a polícia antimotim.