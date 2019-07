Banco Best alerta clientes para tentativa de burla

O Banco Best avisou esta sexta-feira os seus clientes, através de correio eletrónico, para uma alegada tentativa de burla, que foi reportada por “clientes e não clientes”, apurou a Renascença junto de fonte da instituição bancária.

As chamadas telefónicas fraudulentas destinar-se-ão à “venda de cartões de crédito” e os autores das chamadas apresentam-se como colaboradores do Banco Best.

Numa comunicação aos clientes, o Best divulga mesmo o número de onde são feitas as chamadas e frisa que é impossível que sejam originárias do próprio banco.

“O Banco Best confirma que não efetua quaisquer contactos promocionais relativos a cartões de crédito ou quaisquer outros produtos ou serviços bancários através do referido número de telemóvel, pelo que deverá ignorar o mesmo”, pode ler-se.

Fonte do banco disse à Renascença não ter mais dados sobre esta situação, encaminhando os clientes para os conselhos que constam do email: “Alertamos que não deve fornecer quaisquer dados bancários ou outros dados confidenciais a supostas entidades que o contactem, por exemplo, através de telefone, SMS, e-mail ou redes sociais. Desconfie sempre de contactos de alegado suporte/serviço de apoio ou de informação que não solicitou. Não deve, ainda, prosseguir com qualquer tipo de ação sugerida no âmbito desses contactos, como por exemplo, efetuar pagamentos, aceder a sites de qualquer tipo ou fornecer quaisquer dados pessoais ou bancários”.

O Banco Best pertence ao Grupo Novo Banco e aposta numa estratégia ancorada no relacionamento com os clientes pela via digital e na gestão de investimentos e “trading”.