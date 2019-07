Regresso à normalidade na Fórmula 1

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Reuni Unido, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, trouxe consigo o regresso à normalidade. Os Mercedes foram mais rápidos, sem concorrência.

Na primeira sessão, os Red Bull Honda tinham-se intrometido nos lugares do topo, com o francês Pierre Gasly e o holandês Max Verstappen em primeiro e terceiro, respetivamente, intercalados com o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton. Agora, não houve discussão. Bottas foi o mais veloz, com uma volta rápida de 1:27.173s, seguido por Hamilton, a 0.069s, e todos os outros ficaram bem atrás.

A seguir à Mercedes, ficou a Ferrari. O terceiro mais rápido da sessão foi o monegasco Charles Leclerc, a quase duas décimas de Bottas (0.197s), com o alemão Sebastian Vettel em quarto, a quase meio segundo (0.448s) do finlandês. Os Red Bull aparecem apenas em quinto, no caso de Gasly, e sétimo, no caso de Verstappen

A grande surpresa da sessão foi o britânico Lando Norris, da McLaren-Renault, que conseguiu intrometer-se entre os favoritos e ficar em sexto. O seu colega de equipa, o espanhol Carlos Sainz, ficou em oitavo.

Lewis Hamilton, campeão do mundo e líder do Mundial de Pilotos, procura a sexta vitória em Silverstone, que o tornaria o piloto com mais vitórias de sempre no histórico circuito, desempatando com Alain Prost e Jim Clark. A corrida está marcada para domingo.