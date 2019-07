Governo compra cinco aviões para substituir antigos C-130

O Governo anunciou esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a compra à empresa brasileira Embraer de cinco aviões KC-390, substitutos dos Hércules C-130, por um total de 827 milhões de euros.

O negócio inclui também a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida, segundo o ministro da Defesa Nacional.

João Gomes Cravinho explicou ainda que estes cinco aviões terão uso militar e civil, inclusive de combate aos incêndios. "A Força Aérea portuguesa definiu, num trabalho de comparação com todas as aeronaves do mesmo tipo disponíveis no mercado, que esta era a aeronave mais interessante para nós. Permite responder a todas as missões da Força Aérea e corresponde, também, ao desiderato de duplo uso, civil e militar, incluindo de combate aos incêndios”, referiu.

Quanto aos aviões C-130, os mesmos estão hoje no limite da utilização e serão gradualmente substituídos. Por enquanto, vão ser modernizados para aguentarem até à chegada dos KC-390.

"Os C-130 têm poucos anos de vida útil pela frente. Já estão a passar, agora, por uma pequena modernização, que é necessária para terem autorização para continuarem a voar. Portanto, estamos a falar de aviões que já têm um elevado grau de obsolescência tecnológica, mas, de qualquer maneira, estas pequenas modernizações permitem que continuem a voar durante os próximos seis, sete anos, até termos completa a frota nova de KC-390”, referiu o ministro da Defesa.

O primeiro destes aviões de carga e transporte tem entrega prevista à Força Aérea Portuguesa em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027.

Trata-se de uma aeronave com alcance intercontinental, dotada de verdadeiras capacidades multimissão e capaz de executar operações estratégicas e táticas, civis e militares, sem limitações, desde o transporte de tropas, veículos e cargas, lançamento de paraquedistas e carga, evacuações sanitárias, missões de busca e salvamento e de reabastecimento aéreo.

Podendo operar a partir de pistas curtas e semipreparadas, mesmo junto à frente de combate, desenvolve ações de movimentação de pessoal, equipamento e material entre e intra Teatros de Operações. Possui uma velocidade e um raio de ação em regime de cruzeiro de longo alcance superiores ao das aeronaves do tipo C-130.

A aquisição das aeronaves KC-390 e de um simulador de voo, e respetiva sustentação logística, com as configurações e especificações técnicas, operacionais e logísticas definidas pela Força Aérea, permitirá reforçar as atuais capacidades de transporte aéreo, de busca e salvamento, evacuações sanitárias e apoio a cidadãos nacionais, nomeadamente entre o Continente e os Arquipélagos, incluindo-se, também, as capacidades adicionais de reabastecimento em voo e de combate a incêndios florestais, o que possibilita que Portugal disponha de aeronaves com funções de duplo uso (civil e militar), que respondem a necessidades permanentes do país.

As características únicas da aeronave KC-390 estabelecem um novo padrão para o transporte militar estratégico, até aqui apenas possível de assegurar com aeronaves quadrimotores, de superiores dimensões e capacidades constituindo-se assim, nesta classe, como a solução que satisfaz integralmente os requisitos definidos pelo Estado Português bem como os exigidos para participação nas operações militares que poderão decorrer das alianças de que Portugal faz parte.