Tempestade de granizo faz pelo menos 6 mortos e dezenas de feridos na Grécia

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, esta quarta-feira, no Norte da Grécia, em resultado de ventos fortes e de uma violenta tempestade de granizo.

De acordo com as autoridades gregas, as vítimas mortais são todas cidadãos estrangeiros.



Um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade checa, morreram quando uma caravana foi arrastada por ventos fortes, em Halkidiki, uma conhecida zona turística no norte do país.