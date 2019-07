Julio Iglesias tem mesmo um filho português

Javier Sánchez Santos é filho de Julio Iglesias. É esta a sentença do Tribunal de Instrução nº 13 de Valência, conhecida esta quarta-feira de manhã.

"Considerando a exigência feita pelo senhor Javier Sánchez Santos contra o senhor Julio Iglesias de la Cueva, devo declarar e declaro que o pai biológico do referido ator não é o senhor Sánchez Sánchez, que aparece como tal no registo de nascimento, mas sim o réu Sr. Iglesias de la Cueva, com todos os pronunciamentos legais inerentes a ele e sem que haja lugar para fazer uma declaração expressa sobre as custas do processo", dita a sentença divulgada pela imprensa espanhola.

Maria Edite Santos é portuguesa e conheceu Julio Iglesias na casa de um jogador do Real Madrid, Pedro de Felipe, em Sant Feliu de Guíxols. Aí passou perto de 10 dias com o cantor, um período de que diz nunca mais se ter esquecido, não por terem sido tempos maravilhosos e apaixonados, mas pelo que daí veio depois.

Na última audição, Maria Edite, ex-bailarina, afirmou, com todo o pormenor, onde o casal esteve, como era a casa e a sala, quantos dias Julio Iglesias lá esteve, tudo sem hesitações.

Javier Sánchez Santos terá sido concebido no dia 19 de julho de 1975, naquela residência da Catalunha. Maria Edite tinha apenas 20 anos e o cantor era casado com Isabel Preysler.

O primeiro pedido de paternidade foi feito em 1992. Nessa altura, Maria Edite foi “humilhada e insultada”, sendo ainda acusada de inventar tudo, conta Sanchéz ao jornal “ABC”.

Na sequência disso, o rapaz, nessa altura com 16 anos, teve vários problemas na escola, tendo sofrido de “bullying” por parte de alguns colegas.

Nos quase 30 anos que se seguiram, Julio Iglesias nunca quis fazer testes de paternidade.

“Julio Iglesias volta a ser pai aos 75 anos. A ciência vence, a falta de razão perde", afirma o advogado Fernando Osuna, especialista em casos de filiação, ao jornal “Levante”.

Na semana passada, o mesmo advogado insistiu haver sinais claros da paternidade de Julio Iglesias, como seja a "enorme" semelhança física entre Sánchez e Iglesias, além da "recusa injustificada por parte de três ou quatro vezes para fazer um teste de DNA".

Javier Sánchez Santos tem agora 43 anos e passa a ser o 9º filho de Julio Iglesias, que tem uma fortuna avaliada em 700 milhões de euros.

O cantor anunciou entretanto, e até antes de a sentença sair, que irá recorrer da decisão.