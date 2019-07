NotMyAriel. Escolha de atriz negra para filme "A Pequena Sereia" causa polémica

A escolha de uma atriz negra para interpretar Ariel na versão live-action do filme “Pequena Sereia”, da Disney, está a causar polémica nas redes sociais.

Na semana passada, o estúdio anunciou que será a norte-americana Halle Bailey, atriz e cantora de 19 anos, a dar vida à personagem no filme, cuja rodagem irá começar em 2020. As reações não se fizeram tardar, com muitos fãs a queixarem-se da escolha “politicamente correta” da Disney ao selecionar uma atriz negra para dar vida a Ariel.