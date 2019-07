BE repete Catarina Martins pelo Porto e Mariana Mortágua por Lisboa

O Bloco de Esquerda joga pelo seguro nos cabeças de lista para as eleições legislativas. Em relação às últimas eleições ao Parlamento, são apenas quatro os que mudam.

É uma lista de continuidade em Lisboa, Porto, Aveiro ou Coimbra com a repetição de Mariana Mortágua, Catarina Martins, Moisés Ferreira e José Manuel Pureza, respetivamente.

Santarém, Aveiro, Viseu e Braga são as quatro novidades numas listas com total paridade entre homens e mulheres.

Santarém foi a mais polémica, com a distrital a pedir a continuidade de Carlos Matias, e a direção nacional a escolher Fabíola Cardoso.

Em Viseu, o Bloco escolhe a candidata mais nova, Bárbara Xavier, 26 anos e psicóloga. Para Braga José Maria Cardoso, professor de 58 anos, e em Leiria Ricardo Vicente, 35 anos, ativista do Movimento Peniche Livre de Petróleo.

Já em Lisboa, a coordenadora da Mesa Nacional do BE destaca a entrada em terceiro lugar de Beatriz Gomes Dias, do Senegal, fundadora da Associação Portuguesa de Afrodescendentes.

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda aprovou também, por unanimidade, o programa eleitoral que vai ser apresentado este domingo.

A lista com votação mais baixa foi a do candidato às regionais da Madeira. Paulino Ascensão, que se demitiu do Parlamento por causa dos duplos subsídios nas viagens, é o candidato do Bloco às eleições de setembro: teve 47 votos a favor num total de 66.