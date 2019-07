Rafael Cortez: “Bolsonaro precisa de ser pragmático na economia”

Meio ano depois de Jair Bolsonaro tomar posse, Rafael Cortez, professor de Ciência Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diz,, em entrevista à Renascença, que “a grande questão dos próximos tempos é saber se vai haver um movimento mais pragmático por parte de Bolsonaro, se o Presidente dará passos para construir uma melhor relação com o legislativo”.



A comissão especial da Câmara de Deputados concluiu, na madrugada desta sexta-feira, a apreciação e votação do texto da reforma da Previdência que deverá começar a ser discutido em plenário na próxima terça-feira. O projeto inicial apresentado pelo governo do Presidente Bolsonaro sofreu diversas mudanças e cortes, em particular a proposta de criação de um sistema de capitalização, que visava a privatização do sistema previdenciário.



Segundo a previsão do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, o texto começa a ser discutido pelo plenário na próxima terça-feira (dia 9) e deve ser votado antes do recesso parlamentar, que se inicia no dia 18 deste mês

O documento chega ao plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana com algumas batalhas ainda a serem travadas. Uma delas envolve diretamente uma base de apoio do Presidente Bolsonaro, a bancada ligada a agentes de segurança pública. Outra atinge uma classe profissional de grande pode reivindicativo: os professores. Já outra base bolsonarista, a dos trabalhadores rurais, obteve uma vitória no último minuto.

A fixação de uma idade mínima continua no centro do debate, pondo fim às reformas apenas por tempo de contribuição, que, em geral, beneficiam os que mais ganham e com estabilidade no mercado de trabalho. A reforma também dá mais um passo rumo à convergência entre o sistema dos funcionários públicos, um dos mais generosos do mundo e o regime dos trabalhadores privados. O texto-base prevê a reforma apenas a partir dos 65 anos para homens e de 62 para mulheres, com ao menos 20 e 15 anos de contribuição respectivamente.

“A Câmara deu hoje um importante passo. Esta foi a nossa primeira vitória e, a partir da próxima semana, vamos trabalhar para aprovar o texto em plenário, com muito diálogo, ouvindo todos os nossos deputados, construindo maioria”, escreveu Rodrigo Maia, do partido Dem, no Twitter

Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado por três quintos dos deputados, o correspondente a 308 votos favoráveis, em dois turnos de votação. Aprovado pelos deputados, o texto segue para apreciação do Senado - onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.

A aprovação da reforma da Previdência será o momento definidor do primeiro ano do governo Bolsonaro. “Vivemos um período político com um presidente que vem perdendo capital político e se apoia cada vez mais num grupo bem específico de eleitores mais situados nos campos extremistas da direita. Um presidente apoiado crescentemente no extremismo por contraposição a um poder legislativo que conseguiu afirmar-se face a Bolsonaro graças à liderança de um político importante, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia”, é a tese de Rafael Cortez, um dos mais reconhecidos e influentes politólogos brasileiros.

Rafael Cortez, professor de Ciência Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defende que, meio ano depois de tomar posse, um semestre atingido esta semana, “a grande questão dos próximos tempos é saber se vai haver um movimento mais pragmático por parte de Bolsonaro, se o presidente dará passos para construir uma melhor relação com o legislativo ou se vamos continuar com este modelo mais de tensão política entre o executivo e o legislativo com um forte protagonismo do poder legislativo”.

Nesta entrevista Rafael Cortez antecipa ainda os nomes que podem marcar o regresso da área do centro-direita tradicional ao topo da política brasileira. João Dória, governador de São Paulo, é uma das referências incontornáveis para as presidenciais de 2022.