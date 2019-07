Benfica segura David Tavares até 2024

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com David Tavares até 2024.

O médio português, de 20 anos, que tem integrado os trabalhos de pré-época da equipa principal, fica blindado por uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros.

David Tavares está no Benfica desde o verão de 2016. Em 2017/18, foi chamado para fazer a pré-época com a equipa principal, mas sofreu uma grave lesão e demorou nove meses a recuperar. Agora, tem nova oportunidade para dar nas vistas, agora com Bruno Lage.

"Depois da minha lesão e de ter estado muito tempo parado, voltar a ter uma oportunidade demonstra a confiança que o clube tem em mim, o que me deixa muito contente”, assumiu o médio, em declarações à BTV.

David Tavares acredita que tem "mentalidade forte", que o ajudou a superar a lesão e que, espera, o ajudará a singrar na equipa principal do Benfica. Quanto a objetivos, promete apenas muita dedicação.

"Quem está no Benfica tem de dar sempre tudo em cada treino e em cada jogo. Vou dar sempre tudo por este clube. Quem joga neste clube nunca pode facilitar, tem de dar sempre tudo", sustentou o médio.