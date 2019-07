Alunos dos 5.º e 6.º anos de Vouzela promovem exposição sobre santos

Numa exposição feita por alunos do 5.º e 6.º ano, quem conduz a visita? “São os alunos, claro”, responde a professora de religião e moral, Susana Figueiredo, de quem partiu a ideia de colocar as crianças a fazer uma exposição de arte sacra. “Temos uma escola onde 95% dos alunos estão inscritos nesta disciplina, e pensei o que podíamos fazer com este tecido humano, em prol da feira medieval que ali decorre há 25 anos. E porque não colocar os alunos a visitar aldeias, igrejas capelas, alminhas, e perceber que pessoas fazem parte do património religioso das suas terras”, explicou à Renascença.



Tiago Codeço, de Queirã. 10 anos, no 5ºano, estudou sobre a vida e obra dos santos que viveram na região de Viseu. “Investiguei a história geral, e fiz uma espécie de bilhete de identidade de cada santo”, mostra, ao mesmo tempo que aponta o dedo para um dos ex-libris da exposição, a catedral feita pelos alunos do 6ºC, de Educação Visual. “Isto é papel vegetal com marcadores, e candeeiros a iluminar a estrutura”, refere, enquanto a professora se apressa a esclarecer que este foi um projeto interdisciplinar, onde outras disciplinas também colaboraram. Tiago ficou a conhecer mais sobre a vida e obra de São Teotónio “que é o santo padroeiro da nossa diocese e foi um dos conselheiros reais de D. Afonso Henriques, descobri várias coisas do distrito de Viseu que não conhecia”, assume.

Diana Gonçalves, de Paço de Vilharigues, 12 anos, no 6ºano, fez um trabalho que envolveu investigação, nada fácil, garante. “Não foi nada fácil, as pessoas da terra não sabem tão bem as suas histórias, as igrejas estão fechadas, pesquisando na Internet não há grande informação, pesquisei muito sobre Santo Amaro, foi importante porque ficámos a saber mais dos santos das nossas terras”, considera a aluna da Agrupamento de Escolas de Vouzela.

“A quem rezamos, devoções nas épocas medieval e moderna”, assim se chama a exposição que pode ser visitada até ao final deste ano. Teresa Tavares, diretora do museu municipal de Vouzela, diz que a mostra está a dar nas vistas. “Tem tido um grande impacto e aceitação enorme, portanto, a exposição vai ter que permanecer mais tempo, porque está realmente muito bem conseguida”, elogia.

A exposição feita pelas mãos de crianças contou com o apoio do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, que cedeu temporariamente algumas peças. A diretora do departamento, Fátima Eusébio, congratula-se com o resultado. “A exposição inclui peças de ourivesaria, pintura e escultura, e penso que do ponto de vista da educação para o património das localidades, é um caminho muito gratificante. Convido a quem passar por Vouzela, que visite esta pequenina, mas grande exposição”, conclui a responsável.

São Francisco de Assis é um dos santos para conhecer melhor…. Um santo que tem agora um novo devoto. “É o meu santo preferido. Até passei a andar com a oração dele no bolso”, mostra Tiago, de 10 anos.