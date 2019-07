Só há mato e lixo nos terrenos da nova Feira Popular de Lisboa quatro anos após o anúncio

Foi há quase quatro anos que o presidente da Câmara de Lisboa anunciou que Carnide iria receber um Parque Verde de 20 hectares e a nova Feira Popular. Mas o que há são 20 hectares cheios de palha e paredes meia com casas e escolas.



A 3 de Novembro de 2015, o autarca Fernando Medina anunciava o regresso da Feira Popular: “Hoje damos um passo muito importante para concretizar esse sonho (o da Feira Popular). Doze anos depois, a Feira Popular vai voltar. Maior, melhor, integrada num amplo espaço verde da cidade”.

Um ano depois, a três de novembro de 2016, Fernando Medina falava de “um dia histórico para a cidade de Lisboa, com a devolução da Feira Popular”. As declarações do Presidente da Camara de Lisboa foram no terreno junto à estação do metropolitano da Pontinha, assinalando perante a comunicação social o arranque das obras.