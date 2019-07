Donativos para bebé Matilde já ultrapassaram 1.2 milhões

Os donativos para a bebé Matilde já ultrapassaram um milhão e duzentos mil euros.

A família, que está a pedir dinheiro para comprar um medicamento para a filha, que sofre de uma doença rara, publicou esta segunda-feira um post no Facebook onde agradece a generosidade de todos os que contribuíram e mostra o extrato da conta, que já vai em 1,294 milhões de euros.

“Estamos cada vez mais próximos e tudo graças à enorme corrente que vocês criaram ao caminharem junto connosco nesta luta. Os vossos corações são do tamanho do mundo, o carinho e apoio não se conseguem medir... Somos mais de 178 mil”, lê-se no post.