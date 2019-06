Duplo ataque suicida na Tunísia provoca pelo menos um morto

Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir esta quinta-feira na capital da Tunísia. Ambos os ataques tiveram como alvo a polícia.

O primeiro teve como alvo um carro de patrulha na Rua Charles de Gaulle, no centro de Tunes. O segundo ataque, poucos minutos depois, teve como alvo a estação de polícia do distrito de al-Qarjani.

De acordo com a imprensa local, um polícia morreu e pelo menos nove pessoas terão ficado feridas. A vítima mortal foi atingida no primeiro ataque.

O Ministério do Interior, citado pela agência Reuters, já informou que dois agentes da polícia e três civis ficaram feridos no primeiro ataque, enquanto outras quatro pessoas sofreram ferimentos no segundo.

O ataque – que ocorreu poucos meses antes das eleições e no pico da época turística, que a Tunísia queria que fosse das mais concorridas – ainda não foi reivindicado.