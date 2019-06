Entre o Benfica e o que vier para João Félix, "a diferença não é nenhuma"

Entre o Benfica e o clube que, eventualmente, levar João Félix a diferença não é grande, assegura o pai do jogador.

João Félix foi homenageado, esta quarta-feira, na Câmara Municipal de Viseu, tendo recebido o estatuto de "Viriato de Ouro", que se destina aos embaixadores da cidade. À margem da cerimónia, o pai do avançado, Carlos Sequeira, jogou à defesa na hora de falar sobre o futuro do filho, que, assegurou, mantém tranquilidade sobre o seu futuro.

"Está para se decidir nas próximas semanas. Ele mantém o foco, tem de trabalhar, treinar e jogar. O resto não o pode influenciar, como nunca influenciou. Chegou aqui pelo trabalho, atitude e determinação e vai continuar assim. Está num grande clube que é o Benfica, não é com isso que ele está preocupado. Saindo, seria para outro grande clube, a diferença não é nenhuma", sublinhou o pai do avançado do Benfica.

João Félix está na iminência de se transferir para o Atlético de Madrid, que se compromete a bater a cláusula de rescisão. Carlos Sequeira garantiu que o aspeto financeiro não foi determinante na escolha: "Ele quer ser feliz e divertir-se, é isso que tem feito."