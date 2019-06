Famalicão confirma dois reforços provenientes do Benfica

O Famalicão confirmou, esta quarta-feira, as contratações de Guga Rodrigues e Diogo Gonçalves, ambos provenientes do Benfica.

Guga assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até ao final de junho de 2024. O médio português, de 21 anos, esteve esta temporada emprestado pelo Benfica ao Panetolikos, da Grécia.

Gonçalves chega a Famalicão por empréstimo dos encarnados, por uma temporada. O extremo, de 22 anos, foi cedido, na época que agora finda, ao Nottingham Forest, equipa do segundo escalão inglês, mas não se conseguiu afirmar e foi devolvido ao Benfica. Agora, procura ajudar o recém-promovido Famalicão "a cimentar-se no patamar mais alto do futebol português, para além de dar alegrias" aos adeptos.

Por outro lado, Guga Rodrigues espera "fazer uma boa época a nível individual a coletivo, para concretizar os objetivos" do Famalicão:

"Depois de ter estado na Grécia e de conhecer os estádios gregos e os seus adeptos, vir para Portugal teria de jogar num clube onde a paixão fosse idêntica e dos adeptos do Famalicão já ouvi falar maravilhas."