Reino Unido

Prisão perpétua para homem que empurrou idoso para a linha do metro

26 jun, 2019 - 18:44 • Joana Gonçalves

Imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram o momento do ataque. Paul Crossley, autor do crime, sofre de esquizofrenia e assumiu ter consumido o equivalente a 668€ em cocaína no dia anterior ao incidente.