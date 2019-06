Tinha bilhete para Snow Patrol? Deco lembra que pode pedir reembolso

Foi anunciado nas redes sociais do Festival Meo Marés Vivas o cancelamento da atuação da banda Snow Patrol, cabeça de cartaz daquele festival para o próximo dia 19 de julho. Apesar de anunciada a substituição da banda, pouca ou nenhuma informação se encontra disponível aos consumidores que pretendam o reembolso do bilhete adquirido.

A DECO esclarece que, estando em causa um artista principal, os consumidores que tenham perdido interesse no festival em face do cancelamento, devem solicitar o reembolso do valor pago pelo bilhete ao promotor do espetáculo, neste caso, a empresa PEV Entertainment. Poderá, ainda, ser apresentada reclamação junto da IGAC - Inspeção-Geral das Atividades Culturais, entidade que apreciará o pedido de restituição mediante a reclamação dos interessados.

A DECO acompanhará de perto a situação, e poderá mediar a as reclamações junto do Promotor, as quais podem ser enviadas para o endereço decolx@deco.pt.

Alguns episódios anteriores de cancelamento em festivais de música não tiveram o melhor desfecho para os consumidores, razão pela qual a DECO vem reivindicando uma clarificação do regime legal, tendo, aliás, já apresentado proposta junto da IGAC para a alteração ao regime jurídico dos espetáculos que melhor se adeque ao desenvolvimento do mercado e aos multiespetáculos que se têm vindo a tornar tão populares.

A DECO defende, entre outros aspetos, a clarificação do regime que garanta uma proteção acrescida do consumidor em multieventos, nomeadamente, nas situações de cancelamento ou substituição de artistas, tornando mais claro o regime dos espectáculos, e assegurando que, em situações como esta, os consumidores sejam ressarcidos de forma célere e sem entraves.