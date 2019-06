Presidente do Boca Juniors negoceia Salvio esta quarta-feira

Daniel Angelici, presidente do Boca Juniors, diz que vai negociar, esta quarta-feira, a transferência de Salvio com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. Em declarações aos jornalistas, o representante do clube argentino garante que já falou com o jogador, mas a contratação ainda está longe de estar fechada.

"O Salvio ainda não está fechado. Vamos falar com o Benfica esta quarta-feira. Já contactámos o jogador para saber se teria vontade de vir, mas ainda não tivemos qualquer negociação com o Benfica. Amanhã vamos falar com eles, e veremos as condições. Os jogadores que jogam na Europa são sempre difíceis, porque o clube nunca quer livar-se de um bom jogador", disse.

O dirigente diz mesmo que não terá problemas em viajar até Lisboa para conversar com o presidente do Benfica, com quem tem boas relações. "Não há qualquer inconveniente em ir até Lisboa. O Salvio vai voltar a Portugal hoje com os seus representantes. Pus-me à disposição para ir até Lisboa, tenho boas relações com o Luís Filipe Vieira. Se ele disser que tenho de ir, apanho o avião no dia".

Salvio tem contrato com o Benfica até 2022, renovado na época que agora finda, e aufere cerca de 2,93 milhões de euros anuais. Ou seja, a menos que o Benfica assuma parte significativa do internacional argentino, o Boca teria muitas dificuldades em contratá-lo, visto que ganha mais que o próprio Carlos Tévez, jogador mais bem pago do plantel "xeinez".

Acuña longe dos planos

O Boca Juniors terá tentado Marcos Acuña do Sporting, na última temporada, mas estará longe dos planos para este mercado. Angelici garante que o Sporting recusou os 15 milhões oferecidos, mas quer investir no plantel.

"Fizemos uma proposta de 15 milhões e recusaram. Nada indica que aceitem se fizermos a mesma proposta. Estamos bem, temos esse dinheiro, e vamos investi-lo se virmos um jogador que valha a pena. Queremos um bom plantel e vamos trabalhar nesse sentido", rematou.