Bruma "roeu a corda" ao FC Porto

O negócio da contratação de Bruma pelo FC porto abortou às primeiras horas desta quarta-feira.

A edição online do diário "A Bola" avança, na manhã desta quarta-feira, que portistas e os holandeses do PSV ofereceram os mesmo 15 milhões ao RB Leipzig, tendo o jogador cedido à melhor oferta salarial do clube de Eindhoven.

Jogador e emrpesários e emissários holandeses reuniram-se na noite de terça-feira, em Lisboa.

De acordo com o dário lisboeta, "a SAD do FC Porto foi apanhada desprevenida, pois apesar dos esforços, não conseguiu convencer Bruma a mudar-se para o Dragão".

Armindo Tué Na Bangna, conhecido por "Bruma" no universo do futebol é produto da formação do Sporting. Passou por Galatasaray e Real Sociedad, antes de rumar à Bundesliga, onde, em duas épocas, fez cerca de 60 jogos.