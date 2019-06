Estudantes de famílias ricas dominam vagas dos cursos com notas mais altas

A capacidade financeira e o nível de escolaridade das famílias é determinante para o percurso dos jovens no ensino superior. A conclusão é de um estudo do EDULOG, da Fundação Belmiro de Azevedo, que é apresentado esta quarta-feira no Porto.

Segundo este estudo, avançado pelo "Jornal de Notícias", os filhos de pais com mais estudos optam pelas universidades, em particular por cursos com notas mais elevadas, como Medicina, Direito e Engenharias.

Já os alunos mais desvaforecidos vão sobretudo para politécnicos e dominam nos cursos de Educação e Ciências Empresariais.

Apesar de os jovens (18-24) que não têm um progenitor com formação superior serem 78% da população, correspondem apenas a 61% dos novos inscritos no Superior, o que indica que há uma sobrerepresentação dos estudantes com famílias com formação superior, alertam os investigadores.