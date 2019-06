Guiné-Bissau perde com os campeões Camarões

A Guiné-Bissau entrou na Taça das Nações Africanas (CAN) a perder, esta terça-feira, diante dos Camarões, campeões em título, por 2-0.

Yaya Banana, aos 66 minutos, e Stephane Bahoken, aos 69, marcaram os golos da seleção camaronesa, que não pôde contar com Aboubakar, lesionado, e Joel Tagueu, dispensado devido a um problema cardíaco.

No outro jogo do dia, Gana e Benin empataram a duas bolas. O Benin adiantou-se logo aos dois minutos, por intermédio de Mickael Pote, mas Andre Ayew empatou cinco minutos depois. O irmão, Jordan Ayew, adiantou o Gana ao minuto 42. No entanto, a expulsão de John Boye, aos 55 minutos, deixou os ganeses em inferioridade numérica e o Benin aproveitou. Ao minuto 63, Pote "bisou" e fez o empate.

Com estes dois resultados, os Camarões assumem a liderança do grupo F da CAN, com três pontos. Atrás, estão Benim e Gana, ambos com um ponto. A Guiné-Bissau está em último lugar, sem qualquer ponto.