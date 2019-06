André André e Wakaso operados

O Vitória de Guimarães revelou, este terça-feira, que André André, Wakaso foram operados durante a paragem competitiva.

O médio português foi submetido a intervenção cirúrgica para reparação de uma inflamação do tendão de Aquiles (tendinopatia aquiliana) e tem integração prevista para agosto.

Já Wakaso foi operado ao joelho direito, embora o Vitória não dê, no site oficial, detalhes sobre o problema do médio ganês, que tem integração prevista durante o estágio de pré-temporada no centro de treinos Rosa Náutica, em Quiaios, entre 7 e 14 de julho.

Yakubu Aziz, adquirido em definitivo ao Vizela, depois de uma época de empréstimo em que jogou na equipa B vimaranense, também foi submetido a cirurgia. O avançado ganês, de 20 anos, tem uma rotura ligamentar e prevê-se que pare entre seis a oito meses, pelo que só deverá voltar aos relvados na segunda metade da próxima época.

Os três jogadores estão, agora, em processo de reablitação.