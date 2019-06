França e Roménia nas meias-finais do Euro sub-21

França e Roménia garantiram, esta segunda-feira, bilhete para as meias-finais do Europeu de sub-21, que decorre em Itália e San Marino.

As duas seleções empataram entre si, sem golos, num jogo em que não houve um único remate à baliza. Assim, os romenos venceram o grupo C e os franceses serem o melhor segundo classificado do torneio.

A Roménia vai, agora, defrontar a Alemanha, nas meias-finais, enquanto a França terá pela frente a Espanha. Os espanhóis foram os melhores do grupo A e os alemães ficaram no primeiro lugar do grupo B.

No outro jogo do grupo C, Inglaterra e Croácia, já eliminadas, empataram por 3-3. Reiss Nelson, James Maddison e Jonjoe Kenny marcaram para os ingleses. Josip Brekalo ("bis") Nikola Vlasic fizeram os golos croatas.