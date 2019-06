Gil Vicente recebe guarda-redes por empréstimo

O Gil Vicente vai receber o guarda-redes Bruno por empréstimo do Náutico, conforme anunciou, esta segunda-feira, o clube brasileiro.

No Twitter, o Náutico comunicou que se trata de um "empréstimo oneroso" - ou seja, com encargos -, embora não tenha revelado os valores envolvidos. Bruno despediu-se dos adeptos no site do Náutico, clube que milita na Série C do Brasil e que o lançou para o futebol profissional.

O guarda-redes, de 25 anos, representou sempre o Náutico, exceto durante um empréstimo de seis meses aos também brasileiros do Santa Cruz de Natal. Agora, Bruno viaja pela primeira vez para a Europa, para representar o Gil Vicente, promovido à I Liga por via judicial.