Angola arranca CAN com empate frente à Tunísia

A Angola arrancou a participação na Taça das Nações Africanas (CAN), esta segunda-feira, com um empate diante da Tunísia, por 1-1.

O marcador demorou mais de meia hora a funcionar. Apesar de a Angola estar por cima, foi a Tunísia a marcar, aos 34 minutos, por intermédio de Msakni, de grande penalidade.

As palancas negras muito procuraram o empate, até que o encontraram. Foi pelos pés de Djalma, que passou pelo futebol português, aos 73 minutos.

Os dois clubes ficam na frente do grupo E da CAN, ambos com um ponto. Atrás, sem pontos, estão Mali e Mauritânia, que ainda não jogaram.