Novas sanções atingirão o topo da hierarquia do Irão, diz Trump

O Presidente dos Estados Unidos da América assinou esta segunda-feira uma lei que impõe novas sanções ao Irão, numa altura em que as relações entre os dois países estão novamente muito tensas.

As novas sanções foram inicialmente anunciadas como uma resposta ao facto de o Irão ter abatido um drone americano na semana passada. Teerão diz que o drone se encontrava no seu espaço aéreo, mas Washington diz que estavam em céus internacionais. Entretanto, contudo, Trump disse que teriam sido aplicadas na mesma, independentemente do incidente com o drone.

As novas restrições impostas ao Irão devem atingir especificamente o Supremo Líder do Irão, o ayatollah Ali Khamenei e os seus mais diretos colaboradores.

Os Estados Unidos têm aumentado sucessivamente as sanções ao Irão desde que Trump se retirou do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, em 2018.

Nos últimos meses a tensão entre os dois países tem aumentado drasticamente, com os americanos a enviar mais militares para o Médio Oriente a culparem o Irão por um ataque a dois petroleiros no Golfo de Omã, acusação que os iranianos negam.