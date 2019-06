Bino: "Bruma será uma mais-valia para o FC Porto"

Tal como Bola Branca avançou em primeira mão, o FC Porto bateu a concorrência dos holandeses do PSV e garantiu a contratação de Bruma, pagando cerca de 15 milhões de euros ao Leipzig pelo extremo de 24 anos, ficando a faltar a confirmação oficial da transferência.

Na opinião de Bino, treinador que já integrou os quadros técnicos do FC Porto nos escalões de formação, "o melhor Bruma será uma mais-valia" para a equipa de Sérgio Conceição,

"Sempre foi um grande talento. O melhor Bruma será sempre interessante e importante para o FC Porto. É preciso perceber se ele encaixa no perfil que o Sérgio pretende. Há várias situações que podem ser importantes para o sucesso de Bruma no clube", disse, em declarações a Bola Branca.

O treinador relaciona o interesse dos dragões com a saída de Brahimi, a custo-zero. Bino vê dois jogadores muito diferentes, uma mudança de paradigma no lado esquerdo do ataque portista.

"Bruma tem uma grande qualidade, já vimos isso no Leipzig. Se for contratado, é porque tem o aval do treinador. Bruma pode corresponder à saída de Brahimi, com características muito diferentes, um futebol mais objetivo, e poderá ser mesmo isso que Sérgio quer dele", adicionou.



Bruma mais maduro e com porta aberta para a seleção

O extremo chega ao Dragão depois de seis épocas no estrangeiro, com passagens pelo futebol da Turquia, Espanha e Alemanha. Bino acredita que no Porto, Bruma "pode aliar a estabilidade à experiência".

"Chega mais maduro, depois destas experiências, algumas com sucesso ou não, esses anos acumulados deram-lhe experiência. O regresso a Portugal pode dar uma estabilidade que Bruma precisa para poder render no seu máximo, e para que possa ser mais constante",adiciona

Para além do sucesso que possa ter no FC Porto, Bino acredita que se for titular nos dragões, Bruma será "mais uma boa opção para Fernando Santos" na seleção nacional.