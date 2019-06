Misnk2019. Medalhas são "bom presságio" para o resto da semana

Marco Alves, chefe da missão portuguesa nos Jogos Europeus de Minsk, faz um balanço muito positivo dos primeiros dias de prova. Portugal já conquistou seis medalhas, com destaque para o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros. Esta segunda-feira, Rochele Nunes sonha com o pódio no Judo, mas há também perspetivas noutras modalidades.

"Podemos ainda disputar várias medalhas. A Rochele é um dos casos, mas também no trampolim. Na ginástica aeróbica será mais difícil conseguir um lugar nos três primeiros. Começar os jogos com os resultados que tivemos é um bom presságio. O ouro do Carlos Nascimento coloca-nos numa posição diferente no medalheiro, mas preciso destacar as outras medalhas conquistadas, com um pleno na ginástica acrobática, e a Telma Monteiro, com 12 medalhas em 12 presenças em Campeonatos da Europa, uma marca difícil de se repetir", disse, em declarações a Bola Branca.

O chefe da missão portuguesa espera que Portugal repita ou melhore o registe de dez medalhas, conquistadas em Baku, no Azerbeijão, há quatro anos.

"Já avançámos esse número antes. Gostariamos de repetir o número, tendo em consciência que três medalhas não podem ser defendidas, porque o triatlo e taekwondo não estão nesta edição. Se comparássemos as sete que podem ser defendidas, estamos lá perto, e ainda temos muitos atletas para entrar em competição", rematou.