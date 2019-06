México vence Martinica com golo de Jiménez

O México venceu, esta madrugada, o Martinica, por 3-2, na última partida da fase de grupos da Gold Cup.

A seleção orientada por Tata Martino venceu com golos de Antuna, Raúl Jiménez e Navarro. O ex-Benfica Jiménez assistiu, também, o último golo da seleção "azteca".

Com este resultado, o México termina a fase de grupos da prova com três vitórias. O Canadá segue também para os quartos de final, com seis pontos. Cuba e Martinica ficam para trás.