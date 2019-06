Casa Pia vence Vilafranquense nos penálties e conquista Campeonato de Portugal

O Casa Pia Atlético Clube sagrou-se este domingo campeão do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.

A equipa lisboeta bateu o Vilafranquense, no Estádio do Jamor, numa final decidida nas grandes penalidades.

O Vilafranquense abriu o marcador aos 57 minutos, golo de Kelvin Medina na sequência de um lance de bola parada.

O Casa Pia respondeu e chegou ao empate aos 79 minutos, numa cabeçada certeira do capitão João Coito, a corresponder da melhor maneira a um pontapé de canto.

As duas equipas registavam uma igualdade no final dos 90 minutos.

Logo a abrir o prolongamento, os ribatejanos adiantaram-se no marcador com um grande golo de Gustavo Tocantins. O brasileiro arriscou o remate de fora da área e fez o 2-1 para o Vila Franquense.

João Coito empatou para o Casa Pia, novamente de cabeça, aos 111 minutos e levou a partida para as grandes penalidades.

No desempate da marca dos 11 metros, o Casa Pia não vacilou e levou a melhor, com quatro remates certeiros contra dois do Vilafranquense.

O Casa Pia sagrou-se campeão do Campeonato de Portugal.

Na próxima temporada o clube de Lisboa e o Vilafranquense vão disputar a II Liga.