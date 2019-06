​Urso polar avistado em cidade a mais de 800 km de seu habitat natural.

Um urso polar, visivelmente emagrecido e com fome, foi visto numa cidade industrial da Sibéria, afastado para sul dos seus territórios de caça.



Os serviços de emergência da cidade de Norilsk, no Ártico Russo, alertaram na terça-feira os residentes locais sobre um urso localizado numa cidade do distrito, a procurar alimentos no lixo, a mais de 800 km de seu habitat natural.

Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, disse à agência de notícias Tass que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos.