Viviani vence segunda etapa consecutiva da Volta à Suíça

O italiano Elia Viviani venceu, esta quarta-feira, a quinta etapa da Volta à Suíça, que continua a ser liderada pelo eslovaco Peter Sagan (BORA-Hansgrohe).

À semelhança da véspera, o ciclista da Deceuninck-QuickStep foi o mais forte no "sprint" final, cortando a meta em 4h18m26s, após os 177 quilómetros entre Münchenstein e Einsiedeln. Sagan cortou a meta na segunda posição, com o mesmo tempo, seguido do belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), terceiro classificado.

Na classificação geral individual, Sagan tem 14 segundos de avanço sobre o australiano Michael Matthews (Sunweb) e 21 sobre o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep).

Rui Costa (UAE-Emirates) terminou a tirada na 118.ª posição, a 2m25s de Viviani. Este resultado custou ao único português em prova uma queda para a 79.ª posição da geral, a 11m28s do líder.

A sexta etapa está marcada para sexta-feira e liga Einsiedeln a Flumserberg (120,2 quilómetros). A meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.