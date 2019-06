Francisco J. Marques com multa e suspensão pesadas

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, por comentários a pôr em causa a legitimidade do título do Benfica e críticas à arbitragem.

Francisco J. Marques foi multado em 14.340 euros e suspenso por 94 dias, por alegar que "alguns senhores árbitros decidiram entregar o título de campeão ao Benfica", no programa "Universo Porto - da Bancada", do Porto Canal.

O CD puniu também o FC Porto com uma multa de 15.300 euros, por infração ao artigo 112 do regulamento - lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros -, no último jogo do campeonato, frente ao Sporting.