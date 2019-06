Salin regressa a França para jogar no Rennes

Romain Salin é reforço do Stade Rennais, segundo anunciou o clube, esta terça-feira.

A notícia chega pouco depois de o Sporting ter informado que tinha chegado a acordo com Salin para a recisão de contrato. O guarda-redes francês, de 34 anos, regressou ao seu país para assinar contrato com o Rennes válido para as duas próximas épocas, ou seja, até 2021.

Este é um regresso de Salin ao Rennes, clube que representou, ao nível dos sub-19, em 2002/03. Entretanto, já passou por equipas como Laval, Lorient, Tours, Naval, Marítimo, Rio Ave e Guingamp. Em duas épocas pelo Sporting, o francês fez 22 jogos. Começou a temporada que agora finda como titular, tendo realizado 18 partidas, mas uma lesão tirou-o da equipa e Renan Ribeiro não mais largou o lugar.