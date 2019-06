Um Oasis de (in)sanidade na corrida a Downing Street

A corrida à sucessão de Theresa May poderá ter entrado numa nova fase, com a candidatura de Liam Gallagher, dos ex-Oasis.

O anúncio de candidatura a primeiro-ministro, que não será para levar demasiado a sério, foi feito nas redes sociais por Gallagher, que se apresentou ao mundo e pediu as chaves do número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro.

“O meu nome é Liam Gallagher e tenho quatro filhos lindos”, começa por dizer o cantor.

De seguida, numa referência ao facto de o uso de drogas pelos candidatos conservadores se ter tornado um assunto polémico na última semana, Gallagher assegura os seus apoiantes que tem consumido drogas ao longo dos anos, para dizer logo de seguida que também tem tido muitos sucessos musicais, chegando várias vezes ao topo das tabelas de vendas.

“Agora dêem-me as chaves, que eu ponho ordem neste monte de m****”, diz o cantor.

“Porquê eu? Porque não?”, conclui.