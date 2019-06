Quem conhece Camacho tem a certeza: "Encaixa no plantel do Sporting"

Hugo Brito Cruz não estranha o interesse demonstrado por grandes clubes em Rafael Camacho, apesar da pouca utilização do jogador no Liverpool.

O extremo direito, de 19 anos, quase nunca foi opção de Jurgen Klopp, tendo marcado presença em apenas dois jogos da equipa principal, um na Premier League e outro da Taça de Inglaterra. Agora está perto de regressar ao Sporting, que tenta baixar o valor pedido pelos "reds".

"Há uma convicção por parte das pessoas do Sporting que este jogador tem um potencial enorme. Pelo conhecimento e acompanhamento que tem sido feito ao atleta. O Liverpool, campeão europeu, tem uma equipa excecional e o facto de um jogador não jogar com muita regularidade não quer dizer que não tenha valor. Muitos jogadores que não jogam no Liverpool encaixariam nos clubes portugueses", refereHugo Brito Cruz, antigo coordenador da formação do Sporting, que acompanhou todo o processo de crescimento de Rafael Camacho em Alcochete, em entrevista à Renascença.

Keizer pode extrair rendimento de Camacho

O jovem português começou carreira na Academia do Sporting e rumou ao Manchester City em 2013, na altura com apenas 14 anos. Regressou a Portugal em 2015, para o Real Massamá, emprestado pelos "citizens", e trocou o City pelo Liverpool, em 2016.



Nesta entrevista a Bola Branca, Hugo Brito Cruz diz acreditar que o treinador do Sporting, Marcel Keizer, tam capacidade para colocar Rafael Camacho a jogar com um rendimento elevado.

"Os jogadores de qualidade encaixam em qualquer plantel. Os treinadores ajustam a forma de jogar da equipa às caracteristicas dos jogadores e Marcel Keizer já provou que sabe integrar jogadores novos e tirar deles o máximo rendimento. Até porque o Sporting subiu a qualidade do seu futebol a partir do momento em que este treinador entrou", considera.