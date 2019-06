Espanha junta-se à Alemanha nos oitavos de final do Mundial feminino

A seleção de Espanha apurou-se, esta segunda-feira, para os oitavos de final do Mundial feminino de futebol, com um nulo diante da China.

As espanholas juntaram-se à Alemanha, que já tinha assegurado a qualificação para a próxima fase e carimbou, agora, o primeiro lugar do grupo B, com uma goleada, por 4-0, sobre a África do Sul.

Melanie Leupolz, Sara Daebritz, Alexandra Popp, todas na primeira parte, e Lina Magull, na segunda, selaram a vitória que levou a Alemanha aos nove pontos, mais cinco que a Espanha, segunda do grupo, e que a China, que ficou em terceiro lugar, mas ainda sonha com os "oitavos". A África do Sul terminou o grupo na última posição, sem qualquer golo.

A China pode, ainda, ser um dos quatro melhores terceiros classificados, outro dos quais será adversário da Alemanha, nos oitavos de final. A Espanha medirá forças com o vencedor do grupo F, que será decidido entre Estados Unidos da América e Suécia, na quinta-feira.