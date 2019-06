Marítimo contrata central sérvio

Dejan Kerkez é reforço do Marítimo para a próxima temporada. A notícia foi avançada pelo portal "Informer" e já confirmada por Carlos Pereira ao "Diário de Notícias da Madeira. Kerkez é central, tem 23 anos, cumpriu a terceira época no Spartak Subotica e, de acordo com o relato do site sérvio, custa 250 mil euros ao clube português.

O jogador foi titular do Spartak Subotic nas duas últimas épocas, em que o clube foi terceiro e sexto, respetivamente.

Esta temporada, Kerkez fez 35 jogos e marcou dois golos.