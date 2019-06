Futsal atinge número recorde de praticantes em Portugal

O Benfica sagrou-se campeão nacional de futsal, ao vencer, no último do jogo do "play-off", o Sporting por 4-3. Os encarnados voltaram a conquistar o campeonato, depois de três títulos consecutivos do Sporting.

Os leões, que se sagraram campeões europeus, falharam o inédito "tetra". Foram cinco jogos de grande nível técnico e tático que acabaram com demonstrações de "fair-play" das duas equipas.

Pedro Dias, diretor para o futsal da Federação Portuguesa de Futebol, fala do culminar de uma época de excelência para o futsal português.

"Portugal é campeão da europa sénior masculino, é vice-campeão da europa sénior feminino, é campeão olímpico sub-19 feminino, vai estar na fase final do Europeu sub-19 masculino que se realiza em setembro, é campeão da europa sénior masculino ao nível de clubes. Ou seja, há aqui um conjunto de factos que demonstra que o nosso nível desportivo é de topo, ísso é uma evidência. Significa que estamos a colher o fruto do trabalho que foi desenvolvido, da base ao topo. Trabalho da nossa estrutura e também dos clubes", refere, em entrevista a Bola Branca.

Recorde de praticantes

Portugal atingiu os 36 mil praticantes federados, sinal de que a modalidade está a crescer de forma sustentada, considera Pedro Dias.

"72% destes praticantes pertencem à formação, dos 5 aos 18 anos. Isso demostra o trabalho desenvolvido pelos clubes e pelas associações de futebol. A modalidade cresce e afirma-se socialmente no nosso país, é um crescimento de 9% da última época para esta, quando o habitual, dos últimos anos, tinha sido 2,5% ou 3%", conclui.