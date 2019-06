Tudo na mesma no "ranking" WTA

Não há registo de qualquer alteração no "top-20" do "ranking" WTA, esta semana. Naomi Osaka preserva a liderança, na frente de Ashleigh Barty, a australiana que venceu Roland Garros. No terceiro posto continua a checa Karolina Pliskova.

Inês Murta é a melhor portuguesa, apesar de ter perdido nove posições. A número um nacional caiu para o lugar 692. Maria João Koehler perdeu 14 lugares e está na posição 731. Francisca Jorge caiu 91 lugares e ocupa o posto 808.