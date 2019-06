Incêndio em armazém de lenha em Santa Maria da Feira

Um armazém de lenha ardeu totalmente, este domingo, em Santa Maria da Feira, em Rio Meão.



O fogo foi combatido por mais de 40 operacionais. Numa fase inicial, temeu-se que as chamas pudessem atingir as habitações mais próximas, uma situação já controlada pelas autoridades, com a ajuda dos locais, que evitaram que o incêndio aumentasse as proporções.

No local, estiveram os bombeiros de Santa Maria da Feira, Esmoriz, Arrifana, Lourosa e Espinho, mas não evitaram que o armazém fosse totalmente tomado pelas chamas.