Carlos Queiroz vence Argentina na estreia na Copa América

A Colômbia venceu, esta madrugada, a Argentina, por 2-0, no arranque da Copa América.

Na estreia de Carlos Queiroz numa grande prova de seleções, desde que trocou o Catar pela Colômbia, a seleção venceu a Argentina, uma das favoritas.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. James Rodriguez assistou Roger Martinez para o primeiro, aos 71 minutos, e Zapata estabeleceu o resultado final, aos 86 minutos.

O novo lateral-direito do FC Porto, Saravia, foi titular na seleção argentina, e não esteve em grande plano na partida. Falcao, James Rodriguez, Di Maria e Otamendi foram os outros jogadores titulares com passagem pelo futebol português. Marcos Acuña, do Sporting, não saiu do banco.