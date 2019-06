Apagão deixa 48 milhões sem eletricidade na Argentina e Uruguai

Numa publicação na rede social Twitter, a empresa Edesur Argentina dá conta da situação, dizendo que "uma falha no sistema de interconexão deixou toda a gente no Uruguai e na Argentina sem energia".

De acordo com os media locais, a falha aconteceu por volta das 7h00 (11h00 em Portugal), e está a criar diversos problemas nestes países da América Latina. De acordo com a BBC, algumas zonas do Brasil e do Chile foram também afetadas.