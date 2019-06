Dez portugueses nos 100 nomeados ao prémio "Golden Boy"

O jornal desportivo "Tuttosport" revelou a primeira lista de 100 candidatos ao prémio "Golden Boy", que conta com dez jogadores portugueses.

Dos nomeados, seis deles alinham em Portugal. O Benfica lidera o grupo, com Florentino Luís, João Félix, José Gomes, Gedson e Jota, numa lista que conta também com Diogo Queirós, defesa-central do FC Porto.

Diogo Dalot, do Manchester United, Mésaque Dju, do West Ham, Domingos Quina, do Watford, e Rafael Leão, do Lille, são os restantes nomeados para o prémio que elege o melhor jogador sub-21 da Europa.

Na última temporada, Diogo Dalot e Gedson Fernandes figuraram na lista final de 20 candidatos, mas o galardão acabou pro ser conquistado por Matthijs De Ligt, do Ajax.

A lista inicial de 100 jogadores é reduzida todos os meses em 20 jogadores, até à lista final de 20 nomes. O vencedor é anunciado em dezembro. Renato Sanches venceu o prémio em 2016 e é o único português a vencer o galardão, que foi entregue pela primeira vez em 2003, a Rafael van der Vaart.