Famalicão anuncia calendário da pré-época

O Famalicão anunciou o calendário para a pré-temporada 2019/20, que marca o regresso do clube minhoto à I Liga.

A pré-época arranca a 1 de julho, com o primeiro amigável marcado para o dia 6, no Estádio Municipal de Famalicão, contra a nova equipa sub-23, criada para a nova temporada. A 10 de julho, também em casa, o Famalicão testa-se contra uma equipa do primeiro escalão, o Santa Clara.

A formação orientada por João Pedro Sousa segue para o estágio em Quiaios, onde defrontará o Vitória de Guimarães, no dia 14, a Académica, no dia 17, e o Feirense, a 20 de julho.

O Famalicão regressa ao norte, onde defrontará o Desportivo das Aves, a 24 de julho. O jogo de apresentação aos sócios está marcado para dia 27 de julho, contra o Rio Ave.