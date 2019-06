João Sousa mais perto do quadro principal em Halle

João Sousa qualificou-se para a segunda ronda da qualificação para o torneio de Halle, na Alemanha.

O número um português, e 71º do "ranking" mundial ATP, bateu o italiano Jannik Sinner, de apenas 17 anos e 219º da hiearquia, em três "sets", pelos parciais de 6-7 (6-8), 6-3 e 6-4, numa partida que durou 2h21m.

O português está agora a uma partida de entrar no quadro principal do torneio de relva. Para tal, precisa de vencer, no domingo, o sérvio Miomir Kecmanovic, 83º