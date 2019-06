Saravia titular na estreia da Argentina na Copa América

O defesa-direito Renzo Saravia, novo reforço do FC Porto, será titular na partida de estreia da seleção argentina na Copa América, contra a Colômbia. A confirmação foi dada pelo selecionador Lionel Scaloni.

Franco Armani, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi, Sergio Agüero e Angel Di María serão os onze jogadores que entrarão de início no jogo, com pontapé de saída marcado para as 23h00.

Acuña, do Sporting, começará o jogo no banco. A partida marca também a estreia de Carlos Queiroz numa prova internacional com a seleção colombiana.

Renzo Saravia, de 25 anos, assinou um contrato de quatro épocas com o FC Porto, até 2023, proveniente do Racing.